Глава Тюменской области возглавил комиссию по цифровому развитию региона
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Об этом сообщает URA.RU.
«В соответствии с указами президента Российской Федерации, в целях совершенствования деятельности по цифровому развитию Тюменской области образовать комиссию по цифровому развитию. Председатель — губернатор Тюменской области», — такое распоряжение подписал Александр Моор.
Главная задача нового органа — принятие решений, способствующих цифровому развитию Тюменской области, в частности, разработка мер поддержки IT-компаний (и подготовка кадров для них), а также совершенствование электронных услуг для населения.
Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининграде прошло совещание по вопросам цифровой трансформации министерств.