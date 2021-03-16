Глава Тюменской области возглавил комиссию по цифровому развитию региона

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Глава Тюменской области Александр Моор возглавил комиссию по цифровому развитию региона. Новая структура создана в соответствии с указом президента о национальных целях и задачах развития страны.
Глава Тюменской области возглавил комиссию по цифровому развитию региона
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом сообщает URA.RU.

«В соответствии с указами президента Российской Федерации, в целях совершенствования деятельности по цифровому развитию Тюменской области образовать комиссию по цифровому развитию. Председатель — губернатор Тюменской области», — такое распоряжение подписал Александр Моор.

Главная задача нового органа — принятие решений, способствующих цифровому развитию Тюменской области, в частности, разработка мер поддержки IT-компаний (и подготовка кадров для них), а также совершенствование электронных услуг для населения.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининграде прошло совещание по вопросам цифровой трансформации министерств.

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