Эксперты сообщили о росте спроса на смартчасы накануне 8 Марта

Аналитики «МегаФон Ритейл» сообщили, что интерес к умным часам и браслетам вырос втрое в преддверии 8 Марта.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что самыми желанными моделями умных часов и фитнес-браслетов стали Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. В плане цветовой гаммы гаджетов превалируют зелёный, розовый и серый.

Спрос на смартфоны накануне праздника упал вдвое по сравнению с прошлым годом. Выбирают в основном модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21.

Аналитики указали на то, что средняя стоимость подарков в этом году составляет 15—20 тыс. рублей — этот ценовой диапазон растёт в данное время наиболее активно.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала результаты опроса и выяснила, сколько россияне планируют потратить на подарки к 8 Марта.