На таможне Подмосковья оформили 100 млн цветов с начала февраля

На Московской областной таможне с начала февраля оформили 100 млн цветов.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Объём импортных цветов увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 тыс. тонн», — рассказали таможенники.

Основными поставщиками являются Нидерланды, Эквадор, Кения и Колумбия.

Самыми востребованными цветами остаются розы — 45% от импортированных цветов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре в преддверии праздника 8 Марта будут организованы дополнительные торговые точки для торговли цветами в 43 местах города.