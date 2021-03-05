На таможне Подмосковья оформили 100 млн цветов с начала февраля
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Объём импортных цветов увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 тыс. тонн», — рассказали таможенники.
Основными поставщиками являются Нидерланды, Эквадор, Кения и Колумбия.
Самыми востребованными цветами остаются розы — 45% от импортированных цветов.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре в преддверии праздника 8 Марта будут организованы дополнительные торговые точки для торговли цветами в 43 местах города.