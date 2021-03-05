На таможне Подмосковья оформили 100 млн цветов с начала февраля

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На Московской областной таможне с начала февраля оформили 100 млн цветов.
На таможне Подмосковья оформили 100 млн цветов с начала февраля
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Объём импортных цветов увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 тыс. тонн», — рассказали таможенники.

Основными поставщиками являются Нидерланды, Эквадор, Кения и Колумбия.

Самыми востребованными цветами остаются розы — 45% от импортированных цветов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре в преддверии праздника 8 Марта будут организованы дополнительные торговые точки для торговли цветами в 43 местах города.

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