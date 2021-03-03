На Сахалине возобновили диспансеризацию в медучреждениях
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Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.
В течение года планируется проверить здоровье у 264 тыс. человек.
«Диспансеризация направлена на выявление онкопатологии, факторов риска сердечно-сосудистой системы. В частности, те люди, которые перенесли COVID-19 в прошлом году, им необходимо пройти диспансеризацию для того, чтобы определить осложнения», — заявила заведующая отделением вакцинопрофилактики поликлиники №4 Южно-Сахалинска Ольга Байдакова.
С начала года медосмотры прошли около 22 тыс. жителей.
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