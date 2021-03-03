На Сахалине возобновили диспансеризацию в медучреждениях

Короткая ссылка
В Сахалинской области возобновили диспансеризацию в медучреждениях.
На Сахалине возобновили диспансеризацию в медучреждениях
  • Pixabay

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

В течение года планируется проверить здоровье у 264 тыс. человек.

«Диспансеризация направлена на выявление онкопатологии, факторов риска сердечно-сосудистой системы. В частности, те люди, которые перенесли COVID-19 в прошлом году, им необходимо пройти диспансеризацию для того, чтобы определить осложнения», — заявила заведующая отделением вакцинопрофилактики поликлиники №4 Южно-Сахалинска Ольга Байдакова.

С начала года медосмотры прошли около 22 тыс. жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить