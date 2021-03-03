Главный эпидемиолог Петербурга оценила ситуацию с пандемией

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Главный эпидемиолог Санкт-Петербурга Мария Дарьина оценила ситуацию с пандемией.
Главный эпидемиолог Петербурга оценила ситуацию с пандемией
  • Reuters

«Коронавирус станет сезонной воздушно-капельной инфекцией, как грипп и ОРВИ. И прививаться от него мы теперь будем также сезонно, как от гриппа», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, нужно помнить, что прививка не защищает от заболевания на 100%, но если человек всё-таки заболел, то течение инфекционного процесса проходит в лёгкой форме.

«Я бы рекомендовала сделать прививку всем, так как при воздушно-капельных инфекциях специфическая вакцинация является самым эффективным способом защиты от тяжёлого течения заболевания», — отметила Дарьина.

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