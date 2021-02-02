Эксперт рассказал, как поднять мотивацию сотрудников на удалёнке

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что удалённый формат работы негативно сказывается на мотивации многих работников, однако есть способы это исправить.

В интервью радиостанции Sputnik он пояснил, почему людям трудно на удалёнке.

«Социализация для человека важна, поэтому личные встречи, коммуникации — пожать руку, похлопать по плечу — совершенно точно людям нужны, им нужна поддержка. Когда мы работаем онлайн, эту поддержку не всегда можно почувствовать... Снижение мотивации коснулось в первую очередь офисных сотрудников, потому что для них это что-то новое, стресс, многим из них пришлось работать больше, чем они привыкли работать в офисе», — пояснил Валинуров.

Большинство компаний оставят какую-то часть сотрудников на удалёнке навсегда, считает эксперт.

А для повышения мотивации работников руководители компаний и HR-менеджеры начнут использовать специальные методы, такие как системы мотивации, еженедельные встречи в деловом кругу и т.д.

Ранее, как сообщал портал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.