Эксперт рассказал, как поднять мотивацию сотрудников на удалёнке
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В интервью радиостанции Sputnik он пояснил, почему людям трудно на удалёнке.
«Социализация для человека важна, поэтому личные встречи, коммуникации — пожать руку, похлопать по плечу — совершенно точно людям нужны, им нужна поддержка. Когда мы работаем онлайн, эту поддержку не всегда можно почувствовать... Снижение мотивации коснулось в первую очередь офисных сотрудников, потому что для них это что-то новое, стресс, многим из них пришлось работать больше, чем они привыкли работать в офисе», — пояснил Валинуров.
Большинство компаний оставят какую-то часть сотрудников на удалёнке навсегда, считает эксперт.
А для повышения мотивации работников руководители компаний и HR-менеджеры начнут использовать специальные методы, такие как системы мотивации, еженедельные встречи в деловом кругу и т.д.
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