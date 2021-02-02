На Мамаевом кургане открыли отреставрированный танк Т-34

На Мамаевом кургане в Волгограде открыли отреставрированный танк Т-34.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на областную администрацию.

Реставрационные работы проходили с лета 2020 года. Специалисты обновили постамент и сам танк.

У монумента начала работу экспозиция, посвящённая судьбе членов экипажа.

Реставрацию провели в рамках международной акции «Своих не бросаем» Фонда социальных проектов «Наследие» при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва» и регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что «Волонтёры Победы» подготовили ряд мероприятий к годовщине Сталинградской битвы.