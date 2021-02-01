«Волонтёры Победы» подготовили ряд мероприятий к годовщине Сталинградской битвы

Во всероссийском движении «Волонтёры Победы» рассказали о мероприятиях, которые проведут участники по всей России в честь годовщины победы в Сталинградской битве 2 февраля.

Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Волонтёры Победы» Москвы и Пермского края проведут совместный онлайн-квест «Сталинградская битва». Активисты создадут сайт с заданиями, где участники смогут выбрать для себя удобное время игры и в течение недели пройти её, говорится в сообщении.

Кроме того, в ряде городов, где позволяет эпидемиологическая ситуация, квест пройдёт очно в школах, библиотеках, домах творчества и других учреждениях. Среди них Пермь, Астрахань, Волгоград, Красноярск, Калуга, Сыктывкар и другие.

Также в рамках празднования памятной даты активисты движения лично навестят участников Сталинградской битвы. Так в Тольятти поздравят Козлова Василия Егоровича, который в годы войны служил младшим сержантом, техником по обслуживанию самолётов на Сталинградском фронте, Юго-западном фронте, Орловско-Курской дуге.

Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.