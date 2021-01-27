Сенатор от Крыма прокомментировала соглашение о продлении ДСНВ
- © Министерство обороны РФ
- РИА Новости
В беседе с «Известиями» сенатор назвала документ важнейшим для мировой безопасности договором.
«Заключение договора расширит стратегическую российско-американскую повестку, придаст ей динамику. Сохранит прогнозируемость отношений США и России, создаёт предпосылки для последующего диалога», — сказала Ольга Ковитиди.
Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.