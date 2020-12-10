Неверов поздравил RT с 15-летием

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Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов поздравил телеканал RT с 15-летием.
Неверов поздравил RT с 15-летием
  • ©duma.gov.ru

«Поздравляю весь коллектив телеканала RT с 15-летием! Вы вносите весомый вклад в то, чтобы голос России был слышен по всему миру. За прошедшие годы вы стали одним из ведущих мировых СМИ, нашли своего зрителя во всех уголках нашей планеты. Вас смотрят и вам доверяют миллионы людей в Европе, США, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Азии», — заявил Неверов.

Он отметил, что «RT, альтернативный взгляд на социально-политические процессы по-прежнему нужны и востребованы зрителями вне зависимости от гражданства, национальности, языка и политических взглядов».

«Желаю RT дальнейшего развития и роста аудитории, коллективу телеканала — ярких творческих достижений, интереснейших сюжетов», — добавил Неверов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.

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