Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил RT с 15-летием. Он назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.

«Уважаемые друзья, поздравляю вас с 15-летием телеканала. В 2005 году из студии на Зубовском бульваре началось вещание Russia Today, уникального телеканала на английском языке. За эти годы RT стал одним из ведущих средств массовой информации. Открыл современную Россию миллионам людей во всём мире», — заявил он.

Как отметил Мишустин, в настоящий момент RT объединяет новостные и документальные каналы, информационные онлайн-порталы, глобальное мультимедийное агентство, а также ведёт круглосуточное вещание на шести языках — всё это позволяет знакомить людей с тем, как живёт российское общество.

«RT — динамичный, живой телеканал, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях. И неизменный интерес вызывают репортажи из горячих точек, острые сюжеты, расследования, оперативные новости, политические ток-шоу, интервью, дискуссии, комментарии», — добавил премьер.

По словам Мишустина, крайне важным является то, что в эфире телеканала представлены самые разные мнения и взгляды на политические события, происходящие и в России, и в мире.

«Дорогие друзья, за 15 лет вам удалось сделать очень многое. Вы стали одним из самых популярных международных новостных каналов, чья зрительская аудитория увеличивается с каждым годом. За такими достижениями RT стоит большая работа журналистов, репортёров, операторов, редакторов. Людей в высшей степени профессиональных, ярких, талантливых, креативных. От всей души желаю коллективу RT новых творческих удач. Уверен, что ваши лучшие проекты ещё впереди. С праздником вас!» — заключил он.

Ранее телеканал поздравил с 15-летием президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства, RT — это голос, которому доверяют и который уважают.