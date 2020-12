Студия Артемия Лебедева представила юбилейный логотип RTXV, посвящённый 15-летию первого международного информационного телеканала в России. Капсульная коллекция мерча доступна в онлайн-магазине RT SHOP и на сайте Студии Артемия Лебедева.

Редизайн чёрно-зелёного логотипа RT стал центральным элементом, вокруг которого выстроилась концепция проекта. В юбилейном логотипе — RTXV (RT15 в римской системе счисления) — воплотились характерные черты работы телеканала за годы его существования. Символ X олицетворяет борьбу с цензурой альтернативных голосов в медиапространстве, символ V представляет собой «рупор», с помощью которого пробивается голос RT.

RT и Студия Артемия Лебедева представили коллаборацию к 15-летию телеканала

«Альтернативный взгляд» и «фридом оф спич» — ключевые темы коллаборации RT и Студии Артемия Лебедева.

RT

Студия Артемия Лебедева также разработала капсульную коллекцию юбилейного мерча для онлайн-магазина RT SHOP. Всего в коллекции три тематические линейки, куда вошли футболки, декоративные подушки с пайетками, сумки и т. д. Первая линейка содержит товары с юбилейным логотипом RTXV. Вторая использует принт — камуфляжную «мозаику» из российских и международных голосов на информационном поле. Третья линейка обыгрывает тему противостояния RT и цензуры.

RT

Так же как и телеканал RT, известный яркими рекламными кампаниями, Студия Артемия Лебедева заслужила репутацию провокатора в мире дизайна.

«RT никогда не боялся бросить вызов, спровоцировать и наделать шуму в мире. Мы тоже! Поэтому мы с радостью заколлабились по случаю юбилея», — сказал Артемий Лебедев, основатель и арт-директор студии.

Рекламные кампании RT всегда вызывали широкий общественный резонанс. Ещё в 2010 году кампания RT, разработанная специалистами McCann Erickson, была признана лучшей рекламой месяца по мнению жюри британской премии Awards for National Newspaper Advertising (the ANNAs). Крупнейшие американские аэропорты отказались размещать на своей территории рекламные баннеры RT, посчитав их слишком провокационными.

В 2014 году операторы наружной рекламы в Лондоне также отказались размещать рекламные плакаты RT: For the second opinion («RT: за другое мнение») с изображением бывшего британского премьера Тони Блэра и экс-президента США Джорджа Буша — младшего. Жители британской столицы увидели лишь плакаты с надписью Redacted («Подвергнуто цензуре») и названием мобильного приложения телеканала.

В 2017 году RT представил в Лондоне и Вашингтоне рекламную кампанию Blame it on us! («Вали на нас!»), высмеивающую безосновательные обвинения в адрес канала. Реклама привлекла внимание экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон: «Может, вы даже видели рекламу в лондонской подземке от одного источника государственной пропаганды, которой они хвалятся: «Смотрите RT и узнайте, кого мы хакнем следующими». О провокационной рекламе написали журналисты The Washington Post, Evening Standard и других СМИ.