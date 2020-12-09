Открылся конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

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Начал работу конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организаторами которого являются Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и негосударственный институт развития «Иннопрактика».

Мероприятие впервые проходит в онлайн-формате. Оно продлится три дня.

Основная тема конгресса — «Вакцинация экономики: ценностная трансформация мира людей и мира технологий — 2020». Участники обсудят переоценку жизненных приоритетов в условиях глобальной пандемии COVID-19.

«Очевидно, что посткоронавирусная эпоха изменит способы и механизмы коммуникаций между людьми», — заявила Наталья Попова, первый заместитель гендиректора «Иннопрактики», общественный омбудсмен в сфере защиты высокотехнологичных компаний-лидеров.

По её словам, для развития общества и становления экономики в новых условиях необходимо решить целый ряд как образовательных, так и технологических задач.

«В связи с этим особенно важно сегодня поддерживать высокотехнологичные компании, развивать цифровые и ИИ-технологии, онлайн-образование, новые экобиотехнологии и, конечно, сферу ИТ», — сказала она.

Участниками конгресса станут ведущие специалисты крупных корпораций, государственных структур, фондов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов, а также высокотехнологичных компаний и предприятий.

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