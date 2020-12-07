Юрист прокомментировал увеличение МРОТ в 2021 году

Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин прокомментировал увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 5,5% с 1 января 2021 года.

«Это означает, что некоторым сотрудникам работодатели должны будут поднять заработную плату на 5,5% с нового года. Тех, кто этого не сделает, ждёт штраф до 50 тыс. рублей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, также с 1 января 2021 года на 5,5% будет увеличен максимальный размер выплаты по больничному листу — до 2434,25 рубля.

«Это максимальная выплата, которую может получить сотрудник за один день больничного, какой бы высокой ни была его зарплата», — уточнил Уткин.

Он добавил, что для получения такой суммы средняя зарплата работника должна быть на уровне 53 тыс. рублей в месяц, а страховой стаж — более восьми лет.

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