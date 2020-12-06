Глава Минобрнауки рассказал о зимней сессии в российских вузах

Короткая ссылка
В российских вузах не планируется отменять зимнюю сессию из-за пандемии коронавируса, она пройдёт онлайн. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Глава Минобрнауки рассказал о зимней сессии в российских вузах
  • РИА Новости

«Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим (зимнюю сессию. — RT). Другой вопрос — то, как она пройдёт», — сказал Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также подчеркнул, что в соответствии с приказом Минобрнауки зимнюю сессию в вузах России рекомендовано провести в онлайн-формате.

Ранее Фальков отметил, что иностранным студентам, которые не могут присутствовать в российских вузах, предлагается уйти в академический отпуск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить