Глава Минобрнауки рассказал о зимней сессии в российских вузах

В российских вузах не планируется отменять зимнюю сессию из-за пандемии коронавируса, она пройдёт онлайн. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим (зимнюю сессию. — RT). Другой вопрос — то, как она пройдёт», — сказал Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также подчеркнул, что в соответствии с приказом Минобрнауки зимнюю сессию в вузах России рекомендовано провести в онлайн-формате.

Ранее Фальков отметил, что иностранным студентам, которые не могут присутствовать в российских вузах, предлагается уйти в академический отпуск.