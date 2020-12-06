Глава Минобрнауки рассказал о зимней сессии в российских вузах
- РИА Новости
«Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим (зимнюю сессию. — RT). Другой вопрос — то, как она пройдёт», — сказал Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».
Он также подчеркнул, что в соответствии с приказом Минобрнауки зимнюю сессию в вузах России рекомендовано провести в онлайн-формате.
Ранее Фальков отметил, что иностранным студентам, которые не могут присутствовать в российских вузах, предлагается уйти в академический отпуск.