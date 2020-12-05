Иностранным студентам российских вузов предложили взять академотпуск

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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что иностранным студентам, которые не могут присутствовать в российских вузах, предлагается уйти в академический отпуск либо взять дополнительные занятия, когда появится возможность попасть в Россию.
Иностранным студентам российских вузов предложили взять академотпуск
  • РИА Новости

Он рассказал, что ряд специальностей в российских вузах исключает дистанционное обучение, например, некоторые медицинские и инженерные направления.

«Как вот научить дистанционно хирурга? В этих ситуациях, конечно, либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более поздний срок, либо студентам предлагается, если уж совсем нет возможности обучаться, уйти в академический отпуск, либо (брать. — RT) дополнительные занятия уже после того, когда будет очное присутствие», — цитирует его ТАСС.

По его словам, вузы рассматривают самые разные варианты.

Глава Минобрнауки добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы из-за рубежа приезжало больше студентов.

Ранее сообщалось, что более 300 тыс. иностранных студентов проходят обучение в российских вузах, примерно треть из них не могут въехать в Россию на фоне пандемии коронавируса.

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