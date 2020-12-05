Иностранным студентам российских вузов предложили взять академотпуск
- РИА Новости
Он рассказал, что ряд специальностей в российских вузах исключает дистанционное обучение, например, некоторые медицинские и инженерные направления.
«Как вот научить дистанционно хирурга? В этих ситуациях, конечно, либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более поздний срок, либо студентам предлагается, если уж совсем нет возможности обучаться, уйти в академический отпуск, либо (брать. — RT) дополнительные занятия уже после того, когда будет очное присутствие», — цитирует его ТАСС.
По его словам, вузы рассматривают самые разные варианты.
Глава Минобрнауки добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы из-за рубежа приезжало больше студентов.
Ранее сообщалось, что более 300 тыс. иностранных студентов проходят обучение в российских вузах, примерно треть из них не могут въехать в Россию на фоне пандемии коронавируса.