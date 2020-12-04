Минобрнауки сообщило о ситуации с обучением иностранных студентов

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Более 300 тыс. иностранных студентов проходят обучение в российских вузах, примерно треть из них не могут въехать в Россию на фоне пандемии коронавируса.
Минобрнауки сообщило о ситуации с обучением иностранных студентов
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Одной из болевых точек является обучение иностранных студентов, поскольку в российских вузах обучаются сегодня больше 300 тыс. иностранных студентов, примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Российскую Федерацию», — сказал он.

По его словам, в связи с пандемией система образования оказалась в ситуации, требующей нестандартных решений.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что иностранные студенты российских университетов, которые не могут въехать в Россию на фоне действующих из-за пандемии ограничений, не будут переведены на платное обучение.

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