Вузы сохранят на бюджете выехавших из России иностранных студентов

Иностранные студенты российских университетов, которые не могут въехать в Россию на фоне действующих из-за пандемии ограничений, не будут переведены на платное обучение, сообщили в Минобрнауки.

«Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве также опровергли случаи отчисления иностранных студентов из-за перехода на удалённое обучение или отсутствия на занятиях в российских вузах.

«Для оказания помощи в организации дистанционного обучения Минобрнауки совместно с Россотрудничеством прорабатывает вопрос предоставления иностранным студентам рабочих мест в представительствах Россотрудничества и филиалах российских вузов по месту их проживания», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение.

В августе министр науки и высшего образования Валерий Фальков прокомментировал в интервью RT ситуацию с иностранными студентами российских вузов.