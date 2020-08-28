Фальков прокомментировал ситуацию с иностранными студентами вузов

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков прокомментировал в интервью RT ситуацию с иностранными студентами российских вузов.
Фальков прокомментировал ситуацию с иностранными студентами вузов
  • РИА Новости

По его словам, сложности возникают со студентами из тех стран, которые закрыты.

«Вот в отношении этих студентов, мы сейчас базовый сценарий рассматриваем такой... Ну, не рассматриваем, он уже обсуждён. Те, кто не сможет приехать, по понятным причинам, пока такой возможности нет, занятия будут организованы дистанционно. Но параллельно с этим уже обсуждается вопрос, вносятся изменения в соответствующий нормативно-правовой акт правительства, в части допуска иностранных студентов на обучение в российские вузы», — рассказал Фальков.

Он отметил, что эти решения требуют очень вдумчивого, взвешенного отношения, с учётом мнения специалистов.

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