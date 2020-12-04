В Прикамье рассказали о ситуации с распространением COVID-19

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В Прикамье рассказали о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
В Прикамье рассказали о ситуации с распространением COVID-19
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

В течение последней недели в Пермском крае на нескольких территориях наблюдается рост заболеваемости выше обычного: это Октябрьским округ — 64 случая, Берёзовский округ — 59, Ординский округ — 57, Осинский округ — 109, Очёрский округ — 94, в Кунгуре и Кунгурском районе — 289.

Как отметил глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев, показатели заболеваемости являются большими для этих территорий. Он дал рекомендации главам территорий усилить контроль за соблюдением правил по борьбе с коронавирусом.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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