В Прикамье рассказали о ситуации с распространением COVID-19

В Прикамье рассказали о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

В течение последней недели в Пермском крае на нескольких территориях наблюдается рост заболеваемости выше обычного: это Октябрьским округ — 64 случая, Берёзовский округ — 59, Ординский округ — 57, Осинский округ — 109, Очёрский округ — 94, в Кунгуре и Кунгурском районе — 289.

Как отметил глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев, показатели заболеваемости являются большими для этих территорий. Он дал рекомендации главам территорий усилить контроль за соблюдением правил по борьбе с коронавирусом.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.