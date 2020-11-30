Два проекта из Тамбовской области выиграли гранты на всероссийском форуме

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Два проекта из Тамбовской области выиграли гранты на всероссийском форуме «Молодёжная команда страны».
Два проекта из Тамбовской области выиграли гранты на всероссийском форуме
  • Pixabay

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Всего на конкурс подано 65 заявок. На суд экспертам представили 43 проекта. Поддержку получили 17 работ из 13 субъектов.

Надежда Чернышова получила 350 тыс. рублей на реализацию проекта «Семейный фитнес-центр «Феникс», а Иван Юдин — 950 тыс. рублей на проект «Центр тренеров НФО Тамбовской области».

Ранее «Реальное время» сообщало, что гранты на развитие туризма получат 18 проектов от Татарстана. Общая сумма составит более 47 млн рублей.

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