Проекты от Татарстана получат гранты на развитие туризма

Гранты на развитие туризма получат 18 проектов от Татарстана. Общая сумма составит более 47 млн рублей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Госкомитета по туризму.

Среди победителей — туристический интерактивный парк «Лес чудес» в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы, образовательная программа по созданию глэмпингов в Республике Татарстан, цифровая платформа развития и продвижения самодеятельного туризма и альтернативных видов занятости «Своё дело на селе».

Также в список попали аудиогиды для музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.