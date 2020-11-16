Проекты от Татарстана получат гранты на развитие туризма
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Госкомитета по туризму.
Среди победителей — туристический интерактивный парк «Лес чудес» в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы, образовательная программа по созданию глэмпингов в Республике Татарстан, цифровая платформа развития и продвижения самодеятельного туризма и альтернативных видов занятости «Своё дело на селе».
Также в список попали аудиогиды для музея-заповедника «Остров-град Свияжск».
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.