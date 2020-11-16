Проекты от Татарстана получат гранты на развитие туризма

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Гранты на развитие туризма получат 18 проектов от Татарстана. Общая сумма составит более 47 млн рублей.
Проекты от Татарстана получат гранты на развитие туризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Госкомитета по туризму.

Среди победителей — туристический интерактивный парк «Лес чудес» в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы, образовательная программа по созданию глэмпингов в Республике Татарстан, цифровая платформа развития и продвижения самодеятельного туризма и альтернативных видов занятости «Своё дело на селе».

Также в список попали аудиогиды для музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.

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