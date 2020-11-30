Почти 100 тысяч москвичей привлекались за нарушение самоизоляции

Короткая ссылка
Почти 100 тыс. москвичей за весь период режима повышенной готовности были привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции.
Почти 100 тысяч москвичей привлекались за нарушение самоизоляции
  • РИА Новости

«Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 94,5 тыс. граждан», — приводит Интерфакс слова начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

Он отметил, что властями непрерывно осуществляется контроль за соблюдением заболевшими гражданами режима обязательной самоизоляции.

Ранее в МВД сообщили, что в России за нарушения ограничений по коронавирусу выписали более 1,1 млн административных штрафов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить