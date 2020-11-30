Почти 100 тысяч москвичей привлекались за нарушение самоизоляции

Почти 100 тыс. москвичей за весь период режима повышенной готовности были привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции.

«Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 94,5 тыс. граждан», — приводит Интерфакс слова начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

Он отметил, что властями непрерывно осуществляется контроль за соблюдением заболевшими гражданами режима обязательной самоизоляции.

Ранее в МВД сообщили, что в России за нарушения ограничений по коронавирусу выписали более 1,1 млн административных штрафов.