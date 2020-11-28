В России за нарушение режима по COVID-19 выписали более 1,1 млн штрафов

В России за нарушения ограничений по коронавирусу выписали более 1,1 млн административных штрафов. Об этом сообщили в пресс-центре российского МВД.

«Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что большую часть оштрафованных привлекли к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»).

Ранее начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что в Москве к ответственности за нарушение самоизоляции за весь период действия режима повышенной готовности привлекли более 90 тыс. граждан.