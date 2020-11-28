В России за нарушение режима по COVID-19 выписали более 1,1 млн штрафов
- globallookpress.com
«Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что большую часть оштрафованных привлекли к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»).
Ранее начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что в Москве к ответственности за нарушение самоизоляции за весь период действия режима повышенной готовности привлекли более 90 тыс. граждан.