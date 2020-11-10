В Москве назвали число наказанных за нарушение самоизоляции

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, сколько человек в Москве были привлечены к ответственности за нарушение самоизоляции за весь период действия режима повышенной готовности, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«За весь период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной изоляции были привлечены более 90 тыс. граждан», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Главном контрольном управлении столицы сообщили, что «москвичи стали гораздо более ответственно относиться к соблюдению самоизоляции».

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.