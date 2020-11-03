В Главконтроле Москвы рассказали о ситуации с соблюдением самоизоляции

В Главном контрольном управлении столицы сообщили, что «москвичи стали гораздо более ответственно относиться к соблюдению самоизоляции».

«Если в весенне-летний период (май — июнь), за такие нарушения в среднем в сутки к административной ответственности привлекалось более тысячи граждан, то в осенний период среднесуточное количество нарушителей снизилось в 10 раз», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве отметили, что «на данный момент в системе 113,7 тыс. штрафов за нарушение режима изоляции».

Согласно данным оперштаба Москвы на 3 ноября, в столице за последние сутки выявили 5150 новых случаев инфицирования COVID-19, всего выявлено 439 355 случаев. Всего 321 679 человека выздоровели, 6936 пациентов с коронавирусом скончались.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.