Организациям в Адыгее рекомендовали перевести сотрудников на удалёнку

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Организациям в Адыгее рекомендовали максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы.
Организациям в Адыгее рекомендовали перевести сотрудников на удалёнку
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Республиканскому Минэкономразвития и другим органам госвласти поручено довести до сведения руководителей организаций в курируемой ими сфере соответствующую информацию.

Кроме того, рекомендуется вернуться к проведению дезинфекции в общественных местах, на транспорте. Планируется усилить контроль за ношением масок и перчаток, за самоизоляцией контактных лиц и граждан старше 65 лет.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявлено 12 126 новых заболевших в 85 регионах.

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