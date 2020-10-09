Организациям в Адыгее рекомендовали перевести сотрудников на удалёнку

Организациям в Адыгее рекомендовали максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Республиканскому Минэкономразвития и другим органам госвласти поручено довести до сведения руководителей организаций в курируемой ими сфере соответствующую информацию.

Кроме того, рекомендуется вернуться к проведению дезинфекции в общественных местах, на транспорте. Планируется усилить контроль за ношением масок и перчаток, за самоизоляцией контактных лиц и граждан старше 65 лет.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявлено 12 126 новых заболевших в 85 регионах.