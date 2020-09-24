Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о способах борьбы с распространением COVID-19.

«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса — вакцинация и самоизоляция», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, самоизоляция сказывается на ситуации в экономике, поэтому единственное принципиальное решение вопроса — вакцинация.

Как считает Гинцбург, с наступлением осени снижается иммунитет, а люди стали массово возвращаться из отпусков, что отражается на заполняемости общественного транспорта.

«Если есть возможность работать удалённо — нужно ею воспользоваться», — полагает эксперт.

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