В Челябинске медуниверситет перевёл на дистанционное обучение зарубежных студентов

В Челябинске Южно-Уральский государственный медуниверситет (ЮУГМУ) перевёл на дистанционное обучение зарубежных студентов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы вуза.

«Преимущественно это молодёжь из соседнего Казахстана. Лекции и практические занятия для них проводятся на платформе Zoom в режиме онлайн-видеоконференции. Недавно было восстановлено прямое авиасообщение между Россией и Казахстаном. Вуз подготовил специальное помещение-обсерватор на 48 мест, где иностранные студенты будут размещены на двухнедельную изоляцию», — цитирует издание представителя пресс-службы ЮУГМУ.

На 10—12-й день студенты на изоляции должны пройти обследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.