Путин обсудит с Совбезом ситуацию на постсоветском пространстве
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- РИА Новости
Трансляцию заявления президента вёл телеканал «Россия 24».
«Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило», — заявил президент.
Путин отметил, что ситуация на постсоветском пространстве является одним из внешнеполитических приоритетов России.
Также российский президент предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану в связи со взрывом в Бейруте.