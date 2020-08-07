Путин обсудит с Совбезом ситуацию на постсоветском пространстве

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил о необходимости обсуждения положения дел на постсоветском пространстве.
Путин обсудит с Совбезом ситуацию на постсоветском пространстве
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Трансляцию заявления президента вёл телеканал «Россия 24».

«Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило», — заявил президент.

Путин отметил, что ситуация на постсоветском пространстве является одним из внешнеполитических приоритетов России.

Также российский президент предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану в связи со взрывом в Бейруте.

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