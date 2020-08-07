Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану
- РИА Новости
«По моему поручению сформирована группировка сил МЧC, им приданы дополнительные силы Министерства здравоохранения России... Подумаем о том, что можно сделать ещё для того, чтобы помочь людям в Ливане», — заявил Путин.
Ранее в МЧС заявили, что российские спасатели в круглосуточном режиме работают на расчистке завалов, образовавшихся после мощного взрыва в Бейруте.
Также сообщалось, что госпиталь МЧС России в Бейруте принял в первый день работы 13 пациентов.
Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.