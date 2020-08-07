Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану

Российский лидер Владимир Путин предложил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудить возможность дополнительных мер помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута.

«По моему поручению сформирована группировка сил МЧC, им приданы дополнительные силы Министерства здравоохранения России... Подумаем о том, что можно сделать ещё для того, чтобы помочь людям в Ливане», — заявил Путин.

Ранее в МЧС заявили, что российские спасатели в круглосуточном режиме работают на расчистке завалов, образовавшихся после мощного взрыва в Бейруте.

Также сообщалось, что госпиталь МЧС России в Бейруте принял в первый день работы 13 пациентов.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.