Госпиталь МЧС России в Бейруте принял в первый день 13 пациентов

Госпиталь МЧС России в Бейруте принял в первый день работы 13 пациентов.

«Врачи приняли 13 пациентов, им была оказана вся необходимая помощь. Также проводилось тестирование на коронавирус», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.

Ранее аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России начал работать в Бейруте, пострадавшем от мощного взрыва.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

Погибли 135 человек, около 5 тыс. пострадали.