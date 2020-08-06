Мобильный госпиталь МЧС России начал работать в Бейруте

Аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России начал работать в Бейруте, пострадавшем от мощного взрыва, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 15:00 мск госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России заработал для приёма пострадавших», — говорится в сообщении.

Госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления новых пострадавших, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов.

Как уточняется, спасатели МЧС развернули его менее чем за 12 часов на стадионе неподалёку от места ЧП.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направил в Ливан противоэпидемическую бригаду.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, погибли 135 человек, около 5 тыс. пострадали.