Мобильный госпиталь МЧС России начал работать в Бейруте

Короткая ссылка
Аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России начал работать в Бейруте, пострадавшем от мощного взрыва, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Мобильный госпиталь МЧС России начал работать в Бейруте
  • Reuters

«В 15:00 мск госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России заработал для приёма пострадавших», — говорится в сообщении.

Госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления новых пострадавших, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов.

Как уточняется, спасатели МЧС развернули его менее чем за 12 часов на стадионе неподалёку от места ЧП.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направил в Ливан противоэпидемическую бригаду.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, погибли 135 человек, около 5 тыс. пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить