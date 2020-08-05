Роспотребнадзор направил в Ливан противоэпидемическую бригаду

Роспотребнадзор направил в Бейрут противоэпидемическую бригаду Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» после произошедшего в порту ливанской столицы взрыва.

Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что противоэпидемическая бригада направлена по просьбе властей Ливана «для оказания помощи в предотвращении угроз санитарно-эпидемиологического характера в результате техногенной катастрофы».

Российские специалисты оснащены современным оборудованием для организации противоэпидемической работы и диагностики инфекций, включая коронавирус.

4 августа в порту Бейрута произошёл мощный взрыв в результате детонации хранившихся на складе 2700 т аммиачной селитры.

Погибли не менее 113 человек, более 4 тыс. пострадали.