Роспотребнадзор направил в Ливан противоэпидемическую бригаду

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Роспотребнадзор направил в Бейрут противоэпидемическую бригаду Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» после произошедшего в порту ливанской столицы взрыва.
Роспотребнадзор направил в Ливан противоэпидемическую бригаду
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что противоэпидемическая бригада направлена по просьбе властей Ливана «для оказания помощи в предотвращении угроз санитарно-эпидемиологического характера в результате техногенной катастрофы».

Российские специалисты оснащены современным оборудованием для организации противоэпидемической работы и диагностики инфекций, включая коронавирус.

4 августа в порту Бейрута произошёл мощный взрыв в результате детонации хранившихся на складе 2700 т аммиачной селитры.

Погибли не менее 113 человек, более 4 тыс. пострадали.

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