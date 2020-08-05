Роспотребнадзор направил в Ливан противоэпидемическую бригаду
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что противоэпидемическая бригада направлена по просьбе властей Ливана «для оказания помощи в предотвращении угроз санитарно-эпидемиологического характера в результате техногенной катастрофы».
Российские специалисты оснащены современным оборудованием для организации противоэпидемической работы и диагностики инфекций, включая коронавирус.
4 августа в порту Бейрута произошёл мощный взрыв в результате детонации хранившихся на складе 2700 т аммиачной селитры.
Погибли не менее 113 человек, более 4 тыс. пострадали.