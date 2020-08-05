Россияне не пострадали при взрыве в Бейруте

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Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что данных о погибших или пострадавших при взрыве в порту Бейрута россиянах нет.
Россияне не пострадали при взрыве в Бейруте
  • Reuters

«Пострадала у нас жена сотрудника посольства, они в это время были на улице, но ей очень быстро зашили рану, поэтому никаких у нас опасений нет. Все остальные российские граждане, наши консульские работники сразу были на телефонах, но данных о жертвах или пострадавших не было», — приводит РИА Новости его слова.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной ЧП стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113.

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