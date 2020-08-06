Кинологи МЧС России начали работу на завалах в порту Бейрута

Кинологи с собаками отряда «Центроспас» МЧС России начали работы на завалах в порту Бейрута, сообщает ТАСС.

Отмечается, что несколько расчётов будут работать на завалах в порту в поисках пострадавших, которые могут находиться под ними.

Ранее аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России начал работать в Бейруте, пострадавшем от мощного взрыва.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, погибли 135 человек, около 5 тыс. пострадали.