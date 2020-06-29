В ЦИК оценили сообщения о трижды проголосовавшей в Израиле россиянке

Если информация о неоднократном голосовании по поправкам в Конституцию России в Израиле подтвердится, то за это может грозить привлечение к ответственности, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее жительница Израиля, российская гражданка Яэль Ильински сообщила в Facebook, что смогла проголосовать трижды: в электронном виде, в посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Кроме того, бюллетень якобы выдали её несовершеннолетней дочери.

Булаев напомнил, что голосование за рубежом явочное: граждане приходят на участок с паспортом и после этого включаются в список электронного дистанционного голосования. По его словам, процедура рассчитана на «добросовестного человека», а не на то, чтобы «применять эту процедуру для каких-то преступных действий».

Он также подчеркнул, что наказание за фальсификацию избирательных документов предусмотрено в Уголовном кодексе, в данном случае речь может идти о четырёхкратном голосовании группы лиц по предварительному сговору.

«Закон, который принят в России, не самый жестокий, но вполне убедительно проводит свою работу, как только попадает в суд. Статья предусматривает наказание в виде значительного штрафа или до четырёх лет лишения свободы», — цитирует Булаева РИА Новости.

Как передаёт ФАН, зампред Центризбиркома пообещал, что каждое нарушение будет выявлено.

По данным на утро 29 июня, более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня. Общая явка составила 37,2%.