Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%

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Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%
  • РИА Новости

«На утро 29 июня проголосовало (включая дистанционное голосование) 40 415 883 гражданина (явка 37,2%)», — говорится в сообщении ЦИК в Telegram-канале.

Как отмечается, дистанционно проголосовали 967 874 гражданина из Москвы и Нижегородской области.

Ранее экзитпол, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ, показал, что среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку внесения поправок в основной закон страны высказались 76%.

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