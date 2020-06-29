Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%

Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.

РИА Новости

«На утро 29 июня проголосовало (включая дистанционное голосование) 40 415 883 гражданина (явка 37,2%)», — говорится в сообщении ЦИК в Telegram-канале. Как отмечается, дистанционно проголосовали 967 874 гражданина из Москвы и Нижегородской области. Ранее экзитпол, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ, показал, что среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку внесения поправок в основной закон страны высказались 76%.