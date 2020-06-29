Экзитпол ВЦИОМ: 76% респондентов поддержали поправки к Конституции

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Согласно экзитполу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ, среди ответивших на вопросы интервьюеров, в поддержку поправок в Основной закон страны высказались 76% россиян.
Экзитпол ВЦИОМ: 76% респондентов поддержали поправки к Конституции
  • РИА Новости

Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 23,6% ответивших на вопрос россиян.

Отмечается, что опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах России.

На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос.

Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – «За» или «Против» поправок к Конституции.

По состоянию на 28 июня (на 21:00 по московскому времени), всего в опросе приняли участие 163 124 человека.

Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа — 29,4%.

Ранее сообщалось, что явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 80%, проголосовали более 938,2 тыс. человек

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