В параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие десантники

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В параде Победы в Ростове-на-Дону будут участвовать десантники.
В параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие десантники
  • Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото / © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Речь идёт о военных Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.

«Военные пронесут новейшие автоматы АК-12. Командовать будут офицеры со значительным боевым опытом», — отмечается в сообщении.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Калининградской области прошли учения вертолётчиков Балтфлота.

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