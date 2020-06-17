В параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие десантники

В параде Победы в Ростове-на-Дону будут участвовать десантники.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Речь идёт о военных Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.

«Военные пронесут новейшие автоматы АК-12. Командовать будут офицеры со значительным боевым опытом», — отмечается в сообщении.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Калининградской области прошли учения вертолётчиков Балтфлота.