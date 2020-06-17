В параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие десантники
- Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото / © Илья Питалев
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Речь идёт о военных Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.
«Военные пронесут новейшие автоматы АК-12. Командовать будут офицеры со значительным боевым опытом», — отмечается в сообщении.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Калининградской области прошли учения вертолётчиков Балтфлота.