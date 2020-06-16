В Калининградской области прошли учения вертолётчиков Балтфлота

В Калининградской области прошли лётно-тактические учения с участием вертолётного полка морской авиации Балтийского флота.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Военнослужащие отработали огневое обеспечение сухопутных подразделений, ликвидацию командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника.

Также проведена воздушная разведка и поражены воздушные цели.

Ранее расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки.

Как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка Гвардейской танковой армии Западного военного округа.