Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» Балтийского флота провели плановую тренировку. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».

В сообщении говорится, что после выполнения электронных пусков для выхода из-под возможного ответного удара военные осуществили манёвр по смене позиционного района.

Также боевые расчёты ракетного соединения флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности и по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В ведомстве рассказали, что особое внимание во время боевой подготовки уделили «вопросам совершенствования слаженности расчётов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин».

В учении задействовали более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

«Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проводятся на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2020. В них принимают участие 17 стран — членов и две страны — партнёра альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолётов и вертолётов, а также около 3 тыс. военнослужащих», — сообщили в Балтфлоте.

Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что Балтийский флот России следит за учениями стран НАТО BALTOPS 2020.