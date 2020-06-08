Минобороны России следит за учениями НАТО Baltops-2020

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Национальный центр управления обороной России сообщил, что Балтийский флот России следит за учениями стран НАТО Baltops-2020.
Минобороны России следит за учениями НАТО Baltops-2020
  • Reuters

«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и Европейских стран Baltops-2020, проводимого с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частях Балтийского моря», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы центра.

В учениях Baltops-2020 участвуют 17 входящих в НАТО стран и два государства-партнёра — Швеция и Финляндия.

В них заняты до 3 тыс. человек, 28 кораблей и 28 самолётов и вертолётов. 

В 2019 году в манёврах приняли участие 18 стран — членов альянса. Всего были задействованы 44 военных корабля, 40 самолётов и вертолётов, а также около 12 тыс. военнослужащих. 

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