Минобороны России следит за учениями НАТО Baltops-2020

Национальный центр управления обороной России сообщил, что Балтийский флот России следит за учениями стран НАТО Baltops-2020.

«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и Европейских стран Baltops-2020, проводимого с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частях Балтийского моря», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы центра.

В учениях Baltops-2020 участвуют 17 входящих в НАТО стран и два государства-партнёра — Швеция и Финляндия.

В них заняты до 3 тыс. человек, 28 кораблей и 28 самолётов и вертолётов.

В 2019 году в манёврах приняли участие 18 стран — членов альянса. Всего были задействованы 44 военных корабля, 40 самолётов и вертолётов, а также около 12 тыс. военнослужащих.