Корабли эстонских ВМС примут участие в учениях НАТО

Корабли ВМС Эстонии примут участие в военно-морских учениях НАТО Baltops 2020, которые стартуют 7 июня в юго-западной части Балтийского моря, вблизи побережья Германии и Дании.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного штаба эстонских сил обороны.

«В учениях Baltops 2020, которые пройдут с 7 по 16 июня, от ВМС Эстонии примут участие подразделение водолазов, тральщик Sakala, а также штабной корабль Wambola, в общей сложности около 80 моряков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «всего в учениях примут участие 3 тыс. человек из 19 стран, будут представлены 29 кораблей и 29 самолётов и вертолётов».

В ведомстве пояснили, что «цель учений — повысить взаимодействие участвующих стран в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря».

Учения Baltops проводятся каждый год (с 1971 года) под эгидой Европейского командования ВМС США (NAVEUR). В 2019 году в манёврах приняли участие 18 стран — членов альянса. Всего были задействованы 44 военных корабля, 40 самолётов и вертолётов, а также около 12 тыс. военнослужащих.