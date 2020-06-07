Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают день Святой Троицы, в храмах будет необходимо соблюдать меры предосторожности из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Храмы Москвы имеют очень понятные и разумные указания от первого викария патриарха митрополита [Воскресенского] Дионисия [Порубая] относительно того, как необходимо организовать богослужения в нынешних условиях», — цитирует ТАСС председателя информационной комиссии Московской городской епархии священника Александра Волкова.

Он уточнил, что у каждого настоятеля есть возможность принимать решение о том, как именно организовывать службы в сложившихся условиях.

Ранее стало известно, что храмы Москвы с 6 июня открываются для прихожан.