Храмы Москвы откроются для прихожан
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«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла храмы Москвы открываются для прихожан», — говорится в сообщении.
Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (один человек на 4 кв. м).
Как отмечается, Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются для прихожан 2 июня.
Ранее в Московской области разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы РПЦ во внебогослужебное время.