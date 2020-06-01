Храмы Москвы откроются для прихожан

Короткая ссылка
Храмы Москвы с 6 июня открываются для прихожан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях COVID-19.
Храмы Москвы откроются для прихожан
  • © mos.ru

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла храмы Москвы открываются для прихожан», — говорится в сообщении.

Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (один человек на 4 кв. м).

Как отмечается, Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются для прихожан 2 июня.

Ранее в Московской области разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы РПЦ во внебогослужебное время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить