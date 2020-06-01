Храмы Москвы откроются для прихожан

Храмы Москвы с 6 июня открываются для прихожан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях COVID-19.

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла храмы Москвы открываются для прихожан», — говорится в сообщении.

Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (один человек на 4 кв. м).

Как отмечается, Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются для прихожан 2 июня.

Ранее в Московской области разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы РПЦ во внебогослужебное время.