Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию религиозных учреждений. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на соответствующий документ.

Так, на первом этапе снятия ограничительных мер в храмах, площадь которых не превышает 400 кв. м, рекомендуется совершать богослужения в присутствии не более одного человека на 4 кв. м, в храмах, площадь которых составляет более 400 кв. м, допустимо нахождение не более 100 человек одновременно.

На втором этапе снятия ограничительных мер в храмах площадью менее 800 кв. м может находиться не более одного человека на 4 кв. м, площадью более 800 кв. м — до 200 человек.

На третьем этапе, как сообщает агентство, число присутствующих лиц в помещениях религиозных организаций не ограничивается.

Ранее пресс-секретарь Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова рассказала в беседе с Nation News о ситуации с возобновлением служб.