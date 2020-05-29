Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
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- РИА Новости
Так, на первом этапе снятия ограничительных мер в храмах, площадь которых не превышает 400 кв. м, рекомендуется совершать богослужения в присутствии не более одного человека на 4 кв. м, в храмах, площадь которых составляет более 400 кв. м, допустимо нахождение не более 100 человек одновременно.
На втором этапе снятия ограничительных мер в храмах площадью менее 800 кв. м может находиться не более одного человека на 4 кв. м, площадью более 800 кв. м — до 200 человек.
На третьем этапе, как сообщает агентство, число присутствующих лиц в помещениях религиозных организаций не ограничивается.
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