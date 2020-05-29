В Петербургской епархии рассказали о ситуации с возобновлением служб
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- РИА Новости
В беседе с Nation News она отметила, что сначала нужно дождаться позиции представителей Роспотребнадзора.
«Обсудим все события, связанные с коронавирусом. Всё, что происходит в епархии, принимается с благословения нашего правящего архиерея и святейшего патриарха. Пока у нас никакой информации об этом нет, ждём. Как появится, будем понимать, на каких условиях и при каких условиях Роспотребнадзор будет рекомендовать открываться», — сообщила Родоманова.
По её словам, тогда будет выработана соответствующая последовательность действий.
Ранее в РПЦ призвали молиться за борющихся с коронавирусом врачей.