В Петербургской епархии рассказали о ситуации с возобновлением служб

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Пресс-секретарь Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова рассказала о ситуации с возобновлением служб.
В Петербургской епархии рассказали о ситуации с возобновлением служб
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

В беседе с Nation News она отметила, что сначала нужно дождаться позиции представителей Роспотребнадзора.

«Обсудим все события, связанные с коронавирусом. Всё, что происходит в епархии, принимается с благословения нашего правящего архиерея и святейшего патриарха. Пока у нас никакой информации об этом нет, ждём. Как появится, будем понимать, на каких условиях и при каких условиях Роспотребнадзор будет рекомендовать открываться», — сообщила Родоманова.

По её словам, тогда будет выработана соответствующая последовательность действий.

Ранее в РПЦ призвали молиться за борющихся с коронавирусом врачей.

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