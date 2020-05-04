В РПЦ призвали молиться за борющихся с коронавирусом врачей

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» Владимир Легойда призвал молиться за борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19 врачей.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий призыв он написал в своём Telegram-канале, перепечатав соответствующий пост из журнала «ФОМА».

«Молимся за врачей! Присоединяйтесь, друзья», — написал Легойда.

Как указывает агентство, ранее редакция журнала опубликовала тексты соборных молитв и список с именами людей, которые «непосредственно работают с пациентами, заражёнными COVID-19», и предложила ежедневно молиться о них.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил посмотреть на ситуацию с коронавирусом «через призму духовных знаний». Он подчеркнул, что «здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией».

Согласно последним данным, в России к настоящему моменту выявили всего 145 268 случаев коронавируса, всего же от COVID-19 в стране скончались 1356 человек.