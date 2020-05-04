В России за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 76 смертей пациентов с COVID-19, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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РИА Новости

Как отмечается, за весь период от коронавируса скончались 1356 человек. Накануне за день умерли 58 заболевших. По последним данным, общее число выявленных случаев заболевания в стране достигло 145 268.